«Ювентус» впервые с октября попал в топ-4 Серии А. До лидирующего «Наполи» – 10 очков

«Ювентус» вернулся в первую четверку в Серии А.

Команда Тиаго Мотты обыграла «Интер » (1:0) в 25-м туре.

«Бьянконери» набрали 46 очков и стали 4-ми, опередив «Лацио » за счет дополнительных показателей. Впереди – «Аталанта » (51), «Интер» (54) и «Наполи » (56).

В последний раз «Ювентус » входил в топ-4 в конце октября, после 9-го тура.