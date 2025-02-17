«Ювентус» впервые с октября попал в топ-4 Серии А. До лидирующего «Наполи» – 10 очков
«Ювентус» вернулся в первую четверку в Серии А.
Команда Тиаго Мотты обыграла «Интер» (1:0) в 25-м туре.
«Бьянконери» набрали 46 очков и стали 4-ми, опередив «Лацио» за счет дополнительных показателей. Впереди – «Аталанта» (51), «Интер» (54) и «Наполи» (56).
В последний раз «Ювентус» входил в топ-4 в конце октября, после 9-го тура.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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