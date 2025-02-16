Никита Курбанов – MVP Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025
Никита Курбанов признан MVP Матча всех звезд.
Форвард ЦСКА Никита Курбанов признан самым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025, который состоялся в воскресенье в Москве на паркете «ВТБ Арены».
Команда «Хозяев» под руководством Андрея Ведищева выиграла у команды «Гостей» Андреаса Пистиолиса со счетом 124:107.
Курбанов набрал 20 очков, сделал 7 подборов и 2 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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