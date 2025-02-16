Никита Курбанов – MVP Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025

Никита Курбанов признан MVP Матча всех звезд.

Форвард ЦСКА Никита Курбанов признан самым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025, который состоялся в воскресенье в Москве на паркете «ВТБ Арены».

Команда «Хозяев» под руководством Андрея Ведищева выиграла у команды «Гостей» Андреаса Пистиолиса со счетом 124:107.

Курбанов набрал 20 очков, сделал 7 подборов и 2 передачи.