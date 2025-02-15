Чемпионат мира по биатлону-2025. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежит первым, Райт – 2-м, Фийон-Майе – 3-м, Лагрейд – 9-м, Тарьей Бо – 10-м

Йоханнес Бо, Фийон-Майе, Лагрейд выступят в пасьюте на ЧМ по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону-2025 Ленцерхайде, Швейцария Мужчины Гонка преследования Начало – 17:05 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – Okko. Старт-лист 1. Йоханнес Бо (Норвегия) 2. Кэмпбелл Райт (США) – 0:28 3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 0:37 4. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 0:45 5. Томмазо Джакомель (Италия) – 0:48 6. Мартин Ульдал (Норвегия) – 0:55 7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 0:57 8. Фабьен Клод (Франция) – 0:57 9. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 0:57 10. Тарьей Бо (Норвегия) – 1:02 11. Яков Фак (Словения) – 1:05 12. Максим Жермен (США) – 1:06 13. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1:06 14. Йеспер Нелин (Швеция) – 1:11 15. Эрик Перро (Франция) – 1:11 16. Лукас Хофер (Италия) – 1:20 17. Флоран Клод (Бельгия) – 1:23 18. Филипп Наврат (Германия) – 1:26 19. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1:28 20. Эмильен Жаклен (Франция) – 1:28... 24. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1:35... 27. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1:49 Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде