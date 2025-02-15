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Чемпионат мира по биатлону-2025. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежит первым, Райт – 2-м, Фийон-Майе – 3-м, Лагрейд – 9-м, Тарьей Бо – 10-м

Йоханнес Бо, Фийон-Майе, Лагрейд выступят в пасьюте на ЧМ по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 17:05 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Йоханнес Бо (Норвегия)

2. Кэмпбелл Райт (США) – 0:28

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 0:37

4. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 0:45

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 0:48

6. Мартин Ульдал (Норвегия) – 0:55

7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 0:57

8. Фабьен Клод (Франция) – 0:57

9. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 0:57

10. Тарьей Бо (Норвегия) – 1:02

11. Яков Фак (Словения) – 1:05

12. Максим Жермен (США) – 1:06

13. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1:06

14. Йеспер Нелин (Швеция) – 1:11

15. Эрик Перро (Франция) – 1:11

16. Лукас Хофер (Италия) – 1:20

17. Флоран Клод (Бельгия) – 1:23

18. Филипп Наврат (Германия) – 1:26

19. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1:28

20. Эмильен Жаклен (Франция) – 1:28...

24. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1:35...

27. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1:49

Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по биатлону
результаты
гонка преследования
Ленцерхайде
logoКэмпбелл Райт
logoФлоран Клод
logoКентен Фийон-Майе
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЭндре Стремсхайм
logoсборная Норвегии
logoМартин Ульдал
logoсборная Франции
logoЭмильен Жаклен
logoЛукас Хофер
logoсборная Германии
logoВебьорн Сорум
logoФилипп Наврат
logoТоммазо Джакомель
logoМаксим Жермен
logoНиклас Хартвег
logoЙоханнес Бо
logoсборная Бельгии
logoсборная Швеции
logoсборная Словении
logoФабьен Клод
logoЭрик Перро
logoТарьей Бо
logoсборная Италии по биатлону
logoСебастьян Штальдер
logoЯков Фак
logoЙеспер Нелин
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная Швейцарии
logoсборная США
logoМартин Понсилуома
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