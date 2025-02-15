Чемпионат мира по биатлону-2025. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежит первым, Райт – 2-м, Фийон-Майе – 3-м, Лагрейд – 9-м, Тарьей Бо – 10-м
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 17:05 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Йоханнес Бо (Норвегия)
2. Кэмпбелл Райт (США) – 0:28
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 0:37
4. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 0:45
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 0:48
6. Мартин Ульдал (Норвегия) – 0:55
7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 0:57
8. Фабьен Клод (Франция) – 0:57
9. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 0:57
10. Тарьей Бо (Норвегия) – 1:02
11. Яков Фак (Словения) – 1:05
12. Максим Жермен (США) – 1:06
13. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1:06
14. Йеспер Нелин (Швеция) – 1:11
15. Эрик Перро (Франция) – 1:11
16. Лукас Хофер (Италия) – 1:20
17. Флоран Клод (Бельгия) – 1:23
18. Филипп Наврат (Германия) – 1:26
19. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1:28
20. Эмильен Жаклен (Франция) – 1:28...
24. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1:35...
27. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1:49
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