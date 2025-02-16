«Ливерпуль» на 7 очков опережает «Арсенал» перед играми с «Виллой», «Ман Сити» и «Ньюкаслом»
«Ливерпуль» сохранил отрыв от «Арсенала» по итогам 25-го тура АПЛ.
Команда Арне Слота одолела «Вулверхэмптон» (2:1). Она набрала 60 очков и лидирует в таблице.
На второй строчке идет «Арсенал» с 53 баллами. Также в первую четверку входят «Ноттингем Форест» (47) и «Манчестер Сити» (44).
В течение следующих 10 дней «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» в гостях и «Ньюкаслом» на своем поле.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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