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«Ливерпуль» на 7 очков опережает «Арсенал» перед играми с «Виллой», «Ман Сити» и «Ньюкаслом»

«Ливерпуль» сохранил отрыв от «Арсенала» по итогам 25-го тура АПЛ.

Команда Арне Слота одолела «Вулверхэмптон» (2:1). Она набрала 60 очков и лидирует в таблице.

На второй строчке идет «Арсенал» с 53 баллами. Также в первую четверку входят «Ноттингем Форест» (47) и «Манчестер Сити» (44).

В течение следующих 10 дней «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» в гостях и «Ньюкаслом» на своем поле.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoАрсенал
logoВулверхэмптон
logoпремьер-лига Англия
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