Игроки «Реала» испытывают «бессилие и отчаяние» по поводу судейства в Ла Лиге. В раздевалке объясняют «предвзятостью» решения арбитров в последних матчах (As)
Матч 24-го тура Ла Лиги завершился со счетом 1:1. В первом тайме за разговоры был удален Джуд Беллингем – в протоколе матча судья Хосе Мунуэра Монтеро написал, что полузащитник «Реала» сказал ему «иди на ### (на фиг)».
As сообщает, что по дороге из Памплоны в Мадрид в разговорах игроков «Реала», тренерского штаба и руководства часто звучали слова: «Они издеваются над нами». В раздевалке мадридцев давно присутствует «глубокое недовольство» судейством в Ла Лиге, а после матча с «Осасуной» игроки испытали «непонимание, бессилие и отчаяние», посчитав судейство Мунуэры Монтеро «абсолютно несправедливым».
Отмечается, что в «Реале» не считают утешением сохранение лидерства в таблице благодаря потере очков «Атлетико». В раздевалке команды связывают судейство в последних матчах «Реала» с «предвзятостью» руководства судейского корпуса.
В «Реале» считают судейство в матчах с «Атлетико» и «Осасуной» реакцией на жалобу клуба (Marca)
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