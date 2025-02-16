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«Реал» потребует аннулировать красную Беллингема в матче с «Осасуной». В клубе считают, что судья ошибся в протоколе, написав, что Джуд сказал ему «иди на ###»

«Реал» оспорит красную карточку Джуда Беллингема в матче с «Осасуной».

Игра 24-го тура Ла Лиги завершилась о счетом 1:1.

В первом тайме встречи главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро удалил Беллингема за разговоры. В протоколе судья написал, что полузащитник «Реала» сказал ему «иди на ### (на фиг)».

Marca сообщает, что «Реал» намерен подать апелляцию на удаление Беллингема с целью добиться отмены красной карточки полузащитника и, как следствие, отсутствия последующей дисквалификации. Мадридцы считают, что слова Беллингема, сказанные во время матча, не соответствуют формулировке в судейском протоколе.

Ранее сообщалось, что «Реал» предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции Movistar, на которой слышно, что Беллингем говорит fuck off, а не fuck you.

В случае, если слова Беллингема будет признаны оскорблением, ему может грозить дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей. Если же речь будет идти о неуважительном поведении, хавбека могут дисквалифицировать всего на одну или две игры. 

У Джуда красная за Fuck off – судья услышал Fuck you. Беллингем подвел «Реал»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
logoсудьи
logoОсасуна
Хосе Мунуэра Монтеро
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