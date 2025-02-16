Матч всех звезд НБА. Команда Чака сразится с командой Кенни, команда Шака – с командой Кэндис
Сегодня в Сан-Франциско состоится Матч всех звезд НБА-2025.
В полуфинальных встречах команда Чака сразится с командой Кенни, команда Шака – с командой Кэндис.
Матч всех звезд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Команда Чака: Шэй Гилджес-Александер, Никола Йокич, Донован Митчелл, Алперен Шенгюн, Паскаль Сиакам, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма, Трэй Янг.
Команда Кенни: Джейлен Брансон, Кейд Каннингем, Энтони Эдвардс, Дариус Гарлэнд, Тайлер Хирро, Джарен Джексон, Эван Мобли, Джейлен Уильямс.
Команда Шака: Джейлен Браун, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джеймс Харден, Кайри Ирвинг, Леброн Джеймс, Дэмиан Лиллард, Джейсон Тейтум.
Команда Кэндис: Стефон Касл, Далтон Кнехт, Джейлен Уэллс, Кейонте Джордж, Зак Иди, Трэйс Джексон-Дэвис, Райан Данн, Амен Томпсон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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