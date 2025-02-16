Матч всех звезд НБА. Команда Чака сразится с командой Кенни, команда Шака – с командой Кэндис

Сегодня в Сан-Франциско состоится Матч всех звезд НБА-2025.

В полуфинальных встречах команда Чака сразится с командой Кенни, команда Шака – с командой Кэндис. НБА Матч всех звезд ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команда Чака : Шэй Гилджес-Александер, Никола Йокич, Донован Митчелл, Алперен Шенгюн, Паскаль Сиакам, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма, Трэй Янг. Команда Кенни : Джейлен Брансон, Кейд Каннингем, Энтони Эдвардс, Дариус Гарлэнд, Тайлер Хирро, Джарен Джексон, Эван Мобли, Джейлен Уильямс. Команда Шака : Джейлен Браун, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джеймс Харден, Кайри Ирвинг, Леброн Джеймс, Дэмиан Лиллард, Джейсон Тейтум. Команда Кэндис : Стефон Касл, Далтон Кнехт, Джейлен Уэллс, Кейонте Джордж, Зак Иди, Трэйс Джексон-Дэвис, Райан Данн, Амен Томпсон.