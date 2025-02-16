Экс-директор «Барсы» Фрейша о «Реале»: «Они так привыкли жульничать, что расстраиваются, когда их судят по правилам. Комично слышать вопли самого успешного клуба в истории»
Мадридский клуб остался недоволен работой судей на матче с «Осасуной». Игра 24-го тура Ла Лиги завершилась о счетом 1:1.
В первом тайме встречи главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро удалил Джуда Беллингема за разговоры. В протоколе судья написал, что полузащитник «Реала» сказал ему «иди на ### (на фиг)».
«Раз он [Беллингем] придерживается своей обычной риторики «кусок дерьма» и «пошел на ### (на фиг)», его давно пора было выгнать. Опубликуйте еще одно коммюнике.
Комично слышать вопли самого успешного клуба в истории футбола. Безупречное судейство в Памплоне. Жаль, что это исключение.
Они так привыкли жульничать всю свою историю, что расстраиваются, когда их судят по правилам», – написал Фрейша в X после матча.
«Реал» потребует аннулировать красную Беллингема в матче с «Осасуной». В клубе считают, что судья ошибся в протоколе, написав, что Джуд сказал ему «иди на ###»
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