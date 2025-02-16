Йоханнес Бо выиграл 40-ю медаль ЧМ в карьере, у Райта – 2-я награда, у Перро первый личный подиум
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл 40-ю медаль ЧМ в карьере.
Сегодня Бо победил в гонке преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде. Всего на его счету 22 золотых награды, 13 серебряных и пять бронзовых.
Вторым финишировал американец Кэмпбелл Райт. Это его вторая медаль ЧМ – накануне он взял серебро в спринте.
Бронзу завоевал француз Эрик Перро. Это его первая личная медаль на чемпионатах мира. Ранее он дважды брал золото в составе сборной Франции в смешанных эстафетах и бронзу – в мужской.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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