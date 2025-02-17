«Наполи» на 2 очка опережает «Интер» после 25-го тура Серии А. «Аталанта» отстает на 5 баллов
«Интер» не смог опередить «Наполи» по итогам 25-го тура Серии А.
Команда Симоне Индзаги не воспользовалась тем, что лидер чемпионата сыграл вничью с «Лацио» (2:2). Она уступила «Ювентусу» – 0:1.
«Нерадзурри» с 54 очками занимают вторую строчку. «Наполи» набрал 56 баллов. Также в четверку входят «Аталанта» (51) и «Ювентус» (46).
«Лацио» также с 46 очками занимает 5-е место, на 6-м находится «Фиорентина» с 42 очками. «Милан» идет седьмым с 41 баллом, однако у «россонери» есть игра в запасе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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