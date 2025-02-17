«Наполи» на 2 очка опережает «Интер» после 25-го тура Серии А. «Аталанта» отстает на 5 баллов

«Интер» не смог опередить «Наполи» по итогам 25-го тура Серии А.

Команда Симоне Индзаги не воспользовалась тем, что лидер чемпионата сыграл вничью с «Лацио» (2:2). Она уступила «Ювентусу » – 0:1.

«Нерадзурри» с 54 очками занимают вторую строчку. «Наполи » набрал 56 баллов. Также в четверку входят «Аталанта » (51) и «Ювентус» (46).

«Лацио» также с 46 очками занимает 5-е место, на 6-м находится «Фиорентина» с 42 очками. «Милан» идет седьмым с 41 баллом, однако у «россонери» есть игра в запасе.