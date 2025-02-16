«Зенит» предложил 18 млн евро за Жерсона. «Фламенго» отказывается вести переговоры

«Зенит» предпринял попытку приобрести Жерсона Сантоса.

Globo Esporte сообщает, что петербуржцы предложили 18 млн евро за полузащитника. «Фламенго » на данный момент отказывается вести переговоры о трансфере капитана.

Ранее публиковалась информация о том, что «Зенит » готов платить бразильцу 7,2 млн евро в год.

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