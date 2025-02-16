«Зенит» предложил 18 млн евро за Жерсона. «Фламенго» отказывается вести переговоры
«Зенит» предпринял попытку приобрести Жерсона Сантоса.
Globo Esporte сообщает, что петербуржцы предложили 18 млн евро за полузащитника. «Фламенго» на данный момент отказывается вести переговоры о трансфере капитана.
Ранее публиковалась информация о том, что «Зенит» готов платить бразильцу 7,2 млн евро в год.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
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