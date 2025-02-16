Чалов забил 5-й гол за ПАОК – пяткой через 2 минуты после выхода на замену. У форварда также 4 ассиста за 31 матч
Федор Чалов забил 5-й гол за ПАОК.
26-летний нападающий сборной России отличился в матче 23-го тура греческой Суперлиги ПАОК – «Ламия» (7:0).
Федор вышел на замену на 70-й минуте, а через две минуты пяткой забил пятый гол своей команды.
Хавбек Иоаннис Константелиас сделал хет-хрик, Абдул Рахман Баба (0+2), Мбвана Саматта (1+1) и Хоан Састре (0+2) набрали по 2 очка.
Для Чалова этот гол стал пятым в 31-м матче во всех турнирах за клуб из города Салоники.
Бывший форвард ЦСКА также сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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