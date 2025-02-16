Чалов забил 5-й гол за ПАОК – пяткой через 2 минуты после выхода на замену. У форварда также 4 ассиста за 31 матч

Федор Чалов забил 5-й гол за ПАОК.

26-летний нападающий сборной России отличился в матче 23-го тура греческой Суперлиги ПАОК – «Ламия » (7:0).

Федор вышел на замену на 70-й минуте, а через две минуты пяткой забил пятый гол своей команды.

Хавбек Иоаннис Константелиас сделал хет-хрик, Абдул Рахман Баба (0+2), Мбвана Саматта (1+1) и Хоан Састре (0+2) набрали по 2 очка.

Для Чалова этот гол стал пятым в 31-м матче во всех турнирах за клуб из города Салоники.

Бывший форвард ЦСКА также сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь .