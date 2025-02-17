Арендованный у «МЮ» Антони забил за «Бетис» в третьем матче подряд – «Сосьедаду»
Антони забил в третьей игре подряд.
Вингер, арендованный «Бетисом» у «Манчестер Юнайтед», открыл счет в игре с «Реал Сосьедад» (2:0, второй тайм) в 24-м туре Ла Лиги.
Ранее бразилец отличился в матчах с «Сельтой» в чемпионате и «Гентом» в Лиге конференций.
Антони проводит четвертую игру в составе «Бетиса». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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