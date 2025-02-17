Арендованный у «МЮ» Антони забил за «Бетис» в третьем матче подряд – «Сосьедаду»

Антони забил в третьей игре подряд.

Вингер, арендованный «Бетисом » у «Манчестер Юнайтед », открыл счет в игре с «Реал Сосьедад » (2:0, второй тайм) в 24-м туре Ла Лиги .

Ранее бразилец отличился в матчах с «Сельтой» в чемпионате и «Гентом» в Лиге конференций.

Антони проводит четвертую игру в составе «Бетиса». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .