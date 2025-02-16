«МЮ» забил 28 голов в АПЛ – меньше лишь у 4 клубов. По разнице мячей манкунианцы шестые с конца

«Манчестер Юнайтед» входит в число наименее результативных клубов АПЛ.

Команда, которую в этом сезоне тренировали Эрик тен Хаг, Руд ван Нистелрой (на временной основе) и Рубен Аморим , забила лишь 28 голов в 25 турах. Меньше только у «Эвертона » (27), «Лестера» (25), «Ипсвича» (23) и «Саутгемптона» (19).

Также у «МЮ » пропущенных голов на 7 больше, чем забитых. Худшие показатели в этой категории лишь у «Вест Хэма » (-18), «Вулверхэмптона» (-19), «Ипсвича » (-27), «Лестера» (-30) и «Саутгемптона» (-38).