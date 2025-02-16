Йоханнес Бо превзошел рекорд Бьорндалена и Фуркада по количеству личных побед на чемпионатах мира
Йоханнес Бо превзошел рекорд Бьорндалена и Фуркада по личному золоту ЧМ.
Сегодня Бо выиграл гонку преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде. Это 12-е личное золото норвежца на ЧМ.
У его соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена и француза Мартена Фуркада по 11 личных побед.
Всего у Бо 22 золотые медали чемпионатов мира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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