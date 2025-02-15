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Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Шлинн, Андерссон, Хайди Венг, Карл, Нисканен выступят в коньковом масс-старте на 20 км

Диггинс и Шлинн выступят в коньковом масс-старте на этапе Кубка мира по лыжам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап

Фалун, Швеция

Женщины

20 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 16:00 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

3. Кертту Нисканен (Финляндия)

4. Виктория Карл (Германия)

5. Тереза Штадлобер (Австрия)

6. Эбба Андерссон (Швеция)

7. Хайди Венг (Норвегия)

8. Пиа Финк (Германия)

9. Моа Илар (Швеция)

10. Кристин Фоснес (Норвегия)

11. Нура Саннесс (Норвегия)

12. Флора Дольчи (Франция)

13. Катержина Янатова (Чехия)

14. София Лаукли (США)

15. Силье Теодорсен (Норвегия)

16. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

17. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
лыжные гонки
масс-старт (жен)
результаты
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Силье Теодорсен
logoХайди Венг
logoсборная Норвегии жен
Моа Илар
logoсборная США жен
Катержина Янатова
Пиа Финк
logoсборная Австрии жен
logoАнне Кьерсти Калво
logoАстрид Ойре Шлинн
logoсборная Швеции жен
Нура Саннесс
logoХелене Марие Фоссесхолм
logoсборная Финляндии жен
Кристин Фоснес
Флора Дольчи
logoТереза Штадлобер
Виктория Карл
logoКертту Нисканен
София Лаукли
logoДжесси Диггинс
сборная Чехии жен
logoЭбба Андерссон
logoсборная Франции жен
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