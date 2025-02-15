Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Шлинн, Андерссон, Хайди Венг, Карл, Нисканен выступят в коньковом масс-старте на 20 км
Диггинс и Шлинн выступят в коньковом масс-старте на этапе Кубка мира по лыжам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
7-й этап
Фалун, Швеция
Женщины
20 км, масс-старт, свободный стиль
Начало – 16:00 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Джесси Диггинс (США)
2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
3. Кертту Нисканен (Финляндия)
4. Виктория Карл (Германия)
5. Тереза Штадлобер (Австрия)
6. Эбба Андерссон (Швеция)
7. Хайди Венг (Норвегия)
8. Пиа Финк (Германия)
9. Моа Илар (Швеция)
10. Кристин Фоснес (Норвегия)
11. Нура Саннесс (Норвегия)
12. Флора Дольчи (Франция)
13. Катержина Янатова (Чехия)
14. София Лаукли (США)
15. Силье Теодорсен (Норвегия)
16. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)
17. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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