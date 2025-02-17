Антони признан лучшим в каждом из трех матчей за «Бетис» в Ла Лиге. Арендованный у «МЮ» бразилец набрал 1+1 с «Сосьедадом» сегодня

Антони признан лучшим игроком матча с «Реал Сосьедад».

Вингер, арендованный «Бетисом » у «Манчестер Юнайтед », открыл счет на 51-й минуте игры 24-го тура. На 69-й он ассистировал Марку Роке.

Ранее бразилец был выбран в качестве самого ценного футболиста по итогам матчей с «Сельтой» и «Атлетико».

Арендованный у «МЮ» Антони забил за «Бетис» в третьем матче подряд – «Сосьедаду»