Антони признан лучшим в каждом из трех матчей за «Бетис» в Ла Лиге. Арендованный у «МЮ» бразилец набрал 1+1 с «Сосьедадом» сегодня
Антони признан лучшим игроком матча с «Реал Сосьедад».
Вингер, арендованный «Бетисом» у «Манчестер Юнайтед», открыл счет на 51-й минуте игры 24-го тура. На 69-й он ассистировал Марку Роке.
Ранее бразилец был выбран в качестве самого ценного футболиста по итогам матчей с «Сельтой» и «Атлетико».
Арендованный у «МЮ» Антони забил за «Бетис» в третьем матче подряд – «Сосьедаду»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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