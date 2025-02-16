«Да пусть идет на хер». Анчелотти выругался после желтой в матче с «Осасуной», когда арбитр Монтеро отошел от скамейки

Карло Анчелотти выругался из-за судейства в матче с «Осасуной».

«Реал» и «Осасуна » сыграли вничью (1:1) в 24-м туре Ла Лиги . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро .

Главный тренер мадридцев получил желтую карточку на 21-й минуте игры. Он несколько раз указал главному арбитру, что тому следовало назначить пенальти за попадание мяча в руку защитнику Хуану Крусу.

Как сообщает Marca, Анчелотти также дважды протестовал после неназначенных пенальти на Виниусе Жуниоре, говоря: «Это три пенальти». После протестов тренера Монтеро подошел к нему и показал желтую карточку, сказав: «Вы должны говорить со мной с уважением».

«Но это ясно, это очевидный пенальти», – настаивал Анчелотти. Затем, согласно субтитрам к трансляции Movistar, оставшись на скамейке запасных, он громко выругался: «Да пусть идет на хер».

За это итальянец не был наказан уже отошедшим от него судьей. Однако его сын Давиде , второй тренер команды, жестом попросил Карло сесть на скамейку и успокоиться.

Анчелотти о судействе: «В последних матчах что-то происходит, «Реалу» остается биться и играть. Сегодня ВАР проверял моменты в нашей штрафной, но не в штрафной «Осасуны»

Карло Анчелотти: «Беллингем сказал «да брось ты», а не «пошел на ###», судья неправильно понял. Все видели, что было в последних матчах, не стану ничего добавлять, чтобы не пропустить игру»