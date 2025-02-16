  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Да пусть идет на хер». Анчелотти выругался после желтой в матче с «Осасуной», когда арбитр Монтеро отошел от скамейки
64

«Да пусть идет на хер». Анчелотти выругался после желтой в матче с «Осасуной», когда арбитр Монтеро отошел от скамейки

Карло Анчелотти выругался из-за судейства в матче с «Осасуной».

«Реал» и «Осасуна» сыграли вничью (1:1) в 24-м туре Ла Лиги. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро.

Главный тренер мадридцев получил желтую карточку на 21-й минуте игры. Он несколько раз указал главному арбитру, что тому следовало назначить пенальти за попадание мяча в руку защитнику Хуану Крусу. 

Как сообщает Marca, Анчелотти также дважды протестовал после неназначенных пенальти на Виниусе Жуниоре, говоря: «Это три пенальти». После протестов тренера Монтеро подошел к нему и показал желтую карточку, сказав: «Вы должны говорить со мной с уважением».

«Но это ясно, это очевидный пенальти», – настаивал Анчелотти. Затем, согласно субтитрам к трансляции Movistar, оставшись на скамейке запасных, он громко выругался: «Да пусть идет на хер».

За это итальянец не был наказан уже отошедшим от него судьей. Однако его сын Давиде, второй тренер команды, жестом попросил Карло сесть на скамейку и успокоиться.

Анчелотти о судействе: «В последних матчах что-то происходит, «Реалу» остается биться и играть. Сегодня ВАР проверял моменты в нашей штрафной, но не в штрафной «Осасуны»

Карло Анчелотти: «Беллингем сказал «да брось ты», а не «пошел на ###», судья неправильно понял. Все видели, что было в последних матчах, не стану ничего добавлять, чтобы не пропустить игру»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoОсасуна
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
Давиде Анчелотти
Хосе Мунуэра Монтеро
брань
происшествия
logoКарло Анчелотти
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» потребует аннулировать красную Беллингема в матче с «Осасуной». В клубе считают, что судья ошибся в протоколе, написав, что Джуд сказал ему «иди на ###»
73сегодня, 09:24
Беллингем об удалении за разговоры с «Осасуной»: «Эти инциденты ставят под сомнение качество судейства в Испании»
79вчера, 19:16
Судья Мунуэра Монтеро написал, что Беллингем сказал ему «иди на ###», в своем протоколе
87вчера, 18:46
Карло Анчелотти: «Я бы поговорил с судьей, а не Беллингемом. Джуд не сделал ничего, за что его стоило бы удалить. Красная – следствие нервозности арбитра»
54вчера, 18:23
Карло Анчелотти: «Беллингем сказал «да брось ты», а не «пошел на ###», судья неправильно понял. Все видели, что было в последних матчах, не стану ничего добавлять, чтобы не пропустить игру»
118вчера, 17:43
Рекомендуем
Главные новости
Сафонов на французском дал комментарий после игры с «Тулузой»: «Трудная, но важная победа. Для меня был спокойный матч»
512 минут назадВидео
Аморим о возможном увольнении из «МЮ»: «Самое сложное в моей работе – поражения, а не отставки. В таком клубе и под таким давлением вы всегда рискуете»
1426 минут назад
У Сафонова 6,5 от Le Parisien за матч с «Тулузой» – 2-е место после забившего Руиса. L’Équipe поставил вратарю 6 баллов
741 минуту назад
Де Йонг счастлив в «Барсе» и чувствует себя важной частью проекта при Флике. Переговоры о новом контракте начнутся весной (Mundo Deportivo)
2449 минут назад
«Бешикташ» отклонил предложение «Спартака» о трансфере Жедсона за 25 млн евро (Sözcü)
4252 минуты назад
«Реал» потребует аннулировать красную Беллингема в матче с «Осасуной». В клубе считают, что судья ошибся в протоколе, написав, что Джуд сказал ему «иди на ###»
73сегодня, 09:24
Спортсу’’ нужен продуктовый дизайнер в команду мобильных приложений. Оставляйте отклик, будем знакомиться!
сегодня, 09:00Вакансия
Диалло прооперируют на следующей неделе. Вингер «МЮ» пропустит остаток сезона из-за травмы голеностопа
11сегодня, 08:58
«Челси» готов предложить 100 млн евро за Кунде. «Барса» намерена сохранить защитника, сам он не хочет уходить (Diario Sport)
38сегодня, 08:51
Невилл о работе в «Валенсии»: «Я потерял уверенность, не хотел ходить на пресс-конференции – одни и те же вопросы шесть раз в неделю. Никогда не требую увольнения тренеров»
14сегодня, 08:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Барсе» необходимо улучшить финансовое положение, несмотря на выход к правилу «1 к 1». Клуб должен разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписывать игроков летом (Mundo Deportivo)
2 минуты назад
Бове о проблемах с сердцем: «Это заставило меня понять, насколько тонка грань между жизнью и смертью. Не играть в футбол сложно – чувствую себя как певец, потерявший голос»
10 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы создали кофе-бар, где игроки проводят время вместе. Если нет результатов, такой атмосферы не будет, но все это способствует успеху»
226 минут назад
Андрей Аршавин: «Илич не пригодится «Спартаку» в режиме «здесь и сейчас», чтобы включиться в борьбу за чемпионство»
432 минуты назад
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» победили «Кызыл-Жар» и сыграют с «Тоболом», «Динамо» Махачкала против «Ахмата»
148 минут назад
Дмитрий Сенников: «Пиняеву не хватает стабильности. Ему ничего не дают сделать против отдельных команд»
6сегодня, 09:28
Кузьмичев о Сильянове: «99%, что он останется в «Локо». Предложения «Динамо» и «Зенита» их не устроили»
5сегодня, 09:20
Пеп Гвардиола: «Хусанов очень быстр при переходах, поэтому мы его и купили. Он также слишком агрессивен в единоборствах»
6сегодня, 09:15
Лисандро о травме «крестов»: «Операция прошла отлично! Благодарен за невероятную поддержку «МЮ» и Аргентины. Я чувствовал беспомощность, теперь пора отдать все процессу реабилитации»
1сегодня, 09:10Фото
Миранчук о голе «Цюриху»: «Адаптация проходит хорошо. Мне было важно выйти в ритм. Нужно еще время, чтобы показывать максимум»
1сегодня, 08:58
Рекомендуем