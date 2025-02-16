«Да пусть идет на хер». Анчелотти выругался после желтой в матче с «Осасуной», когда арбитр Монтеро отошел от скамейки
«Реал» и «Осасуна» сыграли вничью (1:1) в 24-м туре Ла Лиги. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро.
Главный тренер мадридцев получил желтую карточку на 21-й минуте игры. Он несколько раз указал главному арбитру, что тому следовало назначить пенальти за попадание мяча в руку защитнику Хуану Крусу.
Как сообщает Marca, Анчелотти также дважды протестовал после неназначенных пенальти на Виниусе Жуниоре, говоря: «Это три пенальти». После протестов тренера Монтеро подошел к нему и показал желтую карточку, сказав: «Вы должны говорить со мной с уважением».
«Но это ясно, это очевидный пенальти», – настаивал Анчелотти. Затем, согласно субтитрам к трансляции Movistar, оставшись на скамейке запасных, он громко выругался: «Да пусть идет на хер».
За это итальянец не был наказан уже отошедшим от него судьей. Однако его сын Давиде, второй тренер команды, жестом попросил Карло сесть на скамейку и успокоиться.
Анчелотти о судействе: «В последних матчах что-то происходит, «Реалу» остается биться и играть. Сегодня ВАР проверял моменты в нашей штрафной, но не в штрафной «Осасуны»
Карло Анчелотти: «Беллингем сказал «да брось ты», а не «пошел на ###», судья неправильно понял. Все видели, что было в последних матчах, не стану ничего добавлять, чтобы не пропустить игру»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий