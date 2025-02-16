У Салаха 47 (28+19) очков в 36 матчах сезона за «Ливерпуль» во всех турнирах

Мохамед Салах забил 28-й гол в сезоне.

«Ливерпуль» принимает «Вулверхэмптон» (2:0, перерыв) в 25-м туре АПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Вингер «красных» забил гол, реализовав пенальти на 37-й минуте матча.

В нынешнем сезоне на счету Салаха 47 результативных действий в 36 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах – 28 голов и 19 ассистов.

Подробную статистику 32-летнего египтянина можно найти здесь .