Кафу не считает Роналду лучшим футболистом в истории: «Криштиану был лучшим шесть-семь лет. Но надо помнить про Марадону, Пеле, Платини, Беккенбауэра и Гарринчу»

Кафу не считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

Экс-игрок сборной Бразилии не согласился со словами 40-летнего португальца, назвавшего себя лучшим футболистом в истории.

«Криштиану – феномен, но не лучший игрок за все время. Если говорить о всей истории, то нужно упомянуть Марадону, Пеле, Платини, Франца Беккенбауэра и Гарринчу. Мы говорим о невероятных футболистах.

Роналду был лучшим на протяжении шести или семи лет, но, говоря о лучших в истории, мы должны учитывать игроков, которые играли лучше него», – заключил Кафу.