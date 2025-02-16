«Бешикташ» отклонил предложение «Спартака» о трансфере Жедсона за 25 млн евро (Sözcü)
«Спартак» получил отказ от «Бешикташа» по Жедсону Френандешу.
Как пишет NTV со ссылкой на Sözcü, президент турецкого клуба Сердал Адали отклонил предложение красно-белых. «Спартак» был готов заплатить 25 млн евро за Жедсона Френандеша.
Одна из причин отказа – то, что половина от суммы трансфера причитается «Бенфике».
В текущем чемпионате Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: Ntv.com.tr
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