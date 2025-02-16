«Ливерпуль» провел тайм без ударов на «Энфилде» впервые за время сбора статистики Opta – против «Вулвс» после перерыва. Ударов у «красных» не было после 43-й минуты, гости пробили 13 раз во 2-м тайме

«Ливерпуль» провел худший тайм на «Энфилде» как минимум с сезона-2003/04.

Команда Арне Слота обыграла «Вулверхэмптон » (2:1) в 25-м туре АПЛ .

При этом после перерыва она не нанесла ни одного удара. Впервые за время сбора статистики Opta Sports «красные» провели тайм домашнего матча в АПЛ без попыток попасть по воротам соперника.

Более того, согласно трансляции на сайте АПЛ, «Ливерпуль » не наносил ударов после 43-й минуты, когда Мохамед Салах пробил выше цели.

Гости, напротив, предприняли 13 попыток после перерыва, одна из которых была результативной.

Всего «Ливерпуль» нанес 10 ударов, 3 из них стали точными. У «Вулверхэмптона» 16 ударов, 4 из которых пришлись в створ.