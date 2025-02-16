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  • «Реал» уволит Анчелотти, если не выиграет ЛЧ или Ла Лигу. Но Карло ценят в клубе и предлагают вернуться по окончании карьеры (Relevo)
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«Реал» уволит Анчелотти, если не выиграет ЛЧ или Ла Лигу. Но Карло ценят в клубе и предлагают вернуться по окончании карьеры (Relevo)

Карло Анчелотти необходимо выиграть крупный трофей, чтобы остаться в «Реале».

Relevo утверждает, что сам тренер хочет остаться в мадридской команде, и руководство тоже его ценит, называя лучшим возможным кандидатом. Итальянца считают «одним из своих» и предложили ему вернуться в структуру клуба после завершения тренерской карьеры.

Увольнять Анчелотти не планируют, однако это произойдет в том случае, если «Реал» не выиграет ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу. Если один из этих трофеев будет завоеван, Карло останется до 2026 года.

Отмечается, что Хаби Алонсо будет готов возглавить испанскую команду после ухода Анчелотти ближайшим летом или следующим.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoбундеслига Германия
logoХаби Алонсо
logoБайер
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