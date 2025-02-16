«Реал» уволит Анчелотти, если не выиграет ЛЧ или Ла Лигу. Но Карло ценят в клубе и предлагают вернуться по окончании карьеры (Relevo)

Карло Анчелотти необходимо выиграть крупный трофей, чтобы остаться в «Реале».

Relevo утверждает, что сам тренер хочет остаться в мадридской команде, и руководство тоже его ценит, называя лучшим возможным кандидатом. Итальянца считают «одним из своих» и предложили ему вернуться в структуру клуба после завершения тренерской карьеры.

Увольнять Анчелотти не планируют, однако это произойдет в том случае, если «Реал » не выиграет ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу . Если один из этих трофеев будет завоеван, Карло останется до 2026 года.

Отмечается, что Хаби Алонсо будет готов возглавить испанскую команду после ухода Анчелотти ближайшим летом или следующим.