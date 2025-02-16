«МЮ» проиграл 8 из 14 матчей АПЛ при Амориме и выиграл 4
«Манчестер Юнайтед» проиграл больше половины матчей АПЛ при Рубене Амориме.
Сегодня манкунианцы уступили «Тоттенхэму» (0:1) в 25-м туре.
Под руководством португальского специалиста команда провела 14 игр в чемпионате Англии. У нее 8 поражений, 4 победы и 2 ничьих.
«МЮ» занимает 15-е место в таблице, набрав 29 очков. 22 февраля он встретится с «Эвертоном».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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