«МЮ» проиграл 8 из 14 матчей АПЛ при Амориме и выиграл 4

«Манчестер Юнайтед» проиграл больше половины матчей АПЛ при Рубене Амориме.

Сегодня манкунианцы уступили «Тоттенхэму » (0:1) в 25-м туре.

Под руководством португальского специалиста команда провела 14 игр в чемпионате Англии. У нее 8 поражений, 4 победы и 2 ничьих.

«МЮ » занимает 15-е место в таблице, набрав 29 очков. 22 февраля он встретится с «Эвертоном».