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Финал Гран-при России. Петросян, Муравьева, Горбачева, Фролова, Акатьева, Садкова выступят с произвольными программами

Петросян, Муравьева, Горбачева покажут произвольные программы в финале Гран-при.

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Красноярск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 13:45 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Ксения Синицына

2. Софья Важнова

3. Вероника Яметова

4. Мария Агаева

5. Елизавета Куликова

6. Дарья Садкова

Вторая разминка

7. Ксения Гущина

8. Софья Акатьева

9. Анна Фролова

10. Аделия Петросян

11. Алина Горбачева

12. Софья Муравьева

После короткой программы

1. Софья Муравьева – 77,01

2. Алина Горбачева – 76,76

3. Аделия Петросян – 75,91

4. Анна Фролова – 74,89

5. Софья Акатьева – 74,09

6. Ксения Гущина  – 71,13

7. Дарья Садкова – 71,12

8. Елизавета Куликова – 68,07

9. Мария Агаева – 67,17

10. Вероника Яметова – 64,84

11. Софья Важнова – 64,43

12. Ксения Синицына – 60,84

Расписание финала Гран-при России в Красноярске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoСофья Акатьева
logoЕлизавета Куликова
Вероника Яметова
logoАделия Петросян
Ксения Гущина
результаты
Мария Агаева
Анна Фролова
Дарья Садкова
logoСофья Муравьева
женское катание
Алина Горбачева
Софья Важнова
logoКсения Синицына
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