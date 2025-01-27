«Барселона» до 3 очков сократила отставание от «Атлетико». До «Реала» – 7 баллов

«Барселона» приблизилась ко второй строчке в таблице Ла Лиги.

Команда Ханси Флика сегодня разгромила «Валенсию» (7:1) в 21-м туре. У нее 42 очка – на три меньше, чем у идущего вторым «Атлетико », сыгравшего вничью с «Вильярреалом» в субботу.

Лидирует в чемпионате Испании «Реал ». Мадридцы набрали 49 баллов. Замыкает четверку «Атлетик» – 40.