«Барселона» до 3 очков сократила отставание от «Атлетико». До «Реала» – 7 баллов
«Барселона» приблизилась ко второй строчке в таблице Ла Лиги.
Команда Ханси Флика сегодня разгромила «Валенсию» (7:1) в 21-м туре. У нее 42 очка – на три меньше, чем у идущего вторым «Атлетико», сыгравшего вничью с «Вильярреалом» в субботу.
Лидирует в чемпионате Испании «Реал». Мадридцы набрали 49 баллов. Замыкает четверку «Атлетик» – 40.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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