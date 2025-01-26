⚡️ Лыжи. Кубок мира. Шлинн победила в коньковом масс-старте на 20 км, Саннесс – 2-я, Сундлинг – 3-я

Норвежка Шлинн выиграла коньковый масс-старт на 20 км на Кубке мира по лыжам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 5-й этап Энгадин, Швейцария Женщины Масс-старт, 20 км, свободный стиль 1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 57.12,7 2. Нура Саннесс (Норвегия) – 3,6 3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 20,2 4. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 21,1 5. Джесси Диггинс (США) – 21,2 6. Флора Дольчи (Франция) – 30,4 7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 47,0 8. Катаржина Янатова (Чехия) – 47,6 9. Моа Илар (Швеция) – 47,7 10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 49,9 11. Эмма Рибом (Швеция) – 56,1 12. Виктория Карл (Германия) – 56,5 13. Кертту Нисканен (Финляндия) – 57,7 14. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.11,8 15. Лилиан Ганьон (Канада) – 1.26,2