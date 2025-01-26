⚡️ Лыжи. Кубок мира. Шлинн победила в коньковом масс-старте на 20 км, Саннесс – 2-я, Сундлинг – 3-я
Норвежка Шлинн выиграла коньковый масс-старт на 20 км на Кубке мира по лыжам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Энгадин, Швейцария
Женщины
Масс-старт, 20 км, свободный стиль
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 57.12,7
2. Нура Саннесс (Норвегия) – 3,6
3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 20,2
4. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 21,1
5. Джесси Диггинс (США) – 21,2
6. Флора Дольчи (Франция) – 30,4
7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 47,0
8. Катаржина Янатова (Чехия) – 47,6
9. Моа Илар (Швеция) – 47,7
10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 49,9
11. Эмма Рибом (Швеция) – 56,1
12. Виктория Карл (Германия) – 56,5
13. Кертту Нисканен (Финляндия) – 57,7
14. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.11,8
15. Лилиан Ганьон (Канада) – 1.26,2
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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