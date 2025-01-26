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  • ⚡️ Лыжи. Кубок мира. Шлинн победила в коньковом масс-старте на 20 км, Саннесс – 2-я, Сундлинг – 3-я
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⚡️ Лыжи. Кубок мира. Шлинн победила в коньковом масс-старте на 20 км, Саннесс – 2-я, Сундлинг – 3-я

Норвежка Шлинн выиграла коньковый масс-старт на 20 км на Кубке мира по лыжам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап 

Энгадин, Швейцария

Женщины

Масс-старт, 20 км, свободный стиль

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 57.12,7

2. Нура Саннесс (Норвегия) – 3,6

3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 20,2

4. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 21,1

5. Джесси Диггинс (США) – 21,2

6. Флора Дольчи (Франция) – 30,4

7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 47,0

8. Катаржина Янатова (Чехия) – 47,6

9. Моа Илар (Швеция) – 47,7

10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 49,9

11. Эмма Рибом (Швеция) – 56,1

12. Виктория Карл (Германия) – 56,5

13. Кертту Нисканен (Финляндия) – 57,7

14. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.11,8

15. Лилиан Ганьон (Канада) – 1.26,2

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
результаты
Нура Саннесс
Кристин Фоснес
logoсборная Норвегии жен
logoКертту Нисканен
Моа Илар
logoКубок мира
logoсборная Швеции жен
Флора Дольчи
Виктория Карл
logoЭмма Рибом
logoАстрид Ойре Шлинн
Пиа Финк
Катержина Янатова
logoДжесси Диггинс
logoЛотта Венг
logoЙонна Сундлинг
logoсборная Австрии жен
logoсборная США жен
logoТереза Штадлобер
София Лаукли
Надин Фендрих
logoАнне Кьерсти Калво
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoХелене Марие Фоссесхолм
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