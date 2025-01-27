«Барселона» разнесла «Валенсию» – 7:1! У Фермина дубль и 2 ассиста, Левандовски, Рафинья, Ферран и Френки забили
«Барселона» уничтожила «Валенсию» (7:1) в 21-м туре Ла Лиги.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Френки де Йонг забил на 3-й минуты с передачи Ламина Ямаля. Ферран Торрес забил на 8-й минуте, а Рафинья на 14-й сделал счет разгромным. Фермин Лопес забил 4-й мяч на 24-й минуте, а на 4-й добавленной к первому тайму минуте сделал дубль. Уго Дуро на 59-й отыграл один мяч. Роберт Левандовски забил на 66-й минуты, выйдя на поле на 60-й. Сесар Таррега на 75-й срезал мяч в свои ворота.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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