Колосков о пенсиях в России: «Никто не страдает от того, что не может найти возможность выжить. Государство заботится о людях, повышая пенсии на уровень инфляции или выше»

Вячеслав Колосков поделился мнением о пенсиях в России.

«Можно ли с нынешними пенсиями пенсионерам жить нормально? Живут же. Не знаю, нормально или нет, но живут.

Я за 80 с лишним лет многое пережил: и послевоенную разруху, и восстановление, и все остальное. Всегда люди жили. Я часто бываю в селе и, если люди не пьют, а работают, то живут там хорошо. Что касается пенсий, то, конечно, они маловаты. Государство повышает пенсии, пытается сделать так, чтобы пенсионерам было жить легче.

Сам факт постоянного повышения пенсий на уровень инфляции или выше говорит о том, что государство заботится о людях. Жизнь она такая, какая есть. Вся страна живет на пенсию, как-то выкручивается. В деревне помогает свой огород, в городе дополнительная работа или снижение расходов. Никто не страдает от того, что не может найти возможность выжить. Таких людей у нас нет.

Смог бы я прожить месяц на свою пенсию? Мне было бы не тяжело это сделать. У меня нет никаких потребностей кроме того, чтобы покушать. Я не езжу заграницу, не покупаю какую-то дорогую одежду. Да, пришлось бы покупать еду не на рынке, а в магазине, но прожил бы спокойно без красной, черной икры и коньяка», – сказал почетный президент РФС.