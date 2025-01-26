У Панарина гол и пас в матче с «Колорадо», Артемий набирает очки в 4 играх подряд. У форварда «Рейнджерс» 21+31 в сезоне

Артемий Панарин забил гол и отдал пас в матче с «Колорадо» в НХЛ.

33-летний российский нападающий «Рейнджерс » сперва выступил в роли ассистента во время гола Винсента Трочека, а на 55-й минуте забил сам в матче регулярного чемпионате против «Колорадо » (4:5).

Артемий продлил результативную серию до четырех матчей – у него 2 гола и 3 ассиста на этом отрезке.

Отметим, что россиянин – лучший снайпер и бомбардир «Рейнджерс» в этом сезоне.

Всего Панарин набрал 52 (21+31) очка в 47 матчах при показателе полезности «-4» и 16 минутах штрафа. Его подробная статистика – здесь .