У Панарина гол и пас в матче с «Колорадо», Артемий набирает очки в 4 играх подряд. У форварда «Рейнджерс» 21+31 в сезоне
Артемий Панарин забил гол и отдал пас в матче с «Колорадо» в НХЛ.
33-летний российский нападающий «Рейнджерс» сперва выступил в роли ассистента во время гола Винсента Трочека, а на 55-й минуте забил сам в матче регулярного чемпионате против «Колорадо» (4:5).
Артемий продлил результативную серию до четырех матчей – у него 2 гола и 3 ассиста на этом отрезке.
Отметим, что россиянин – лучший снайпер и бомбардир «Рейнджерс» в этом сезоне.
Всего Панарин набрал 52 (21+31) очка в 47 матчах при показателе полезности «-4» и 16 минутах штрафа. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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