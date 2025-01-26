«Барса» получит 27500 евро за победу в женском Суперкубке Испании – в 290 раз меньше призовых у мужчин. Сумма не покрывает расходы на выезд, клуб выразил недовольство RFEF
Сегодня женская команда «Барселоны» выиграла трофей в 4-й раз подряд, разгромив в финале «Реал» (5:0). Матч проходил на стадионе «Бутарке» в Леганесе.
За победу в турнире «Барселона» получит 27500 евро. «Реал» заработает 17500 евро как финалист, а выбывшие в полуфинале «Атлетико» и «Реал Сосьедад» – по 12500 евро.
La Razon со ссылкой на Diario Sport сообщает, что несколько дней назад «Барселона» выразила недовольство суммой призовых Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Отмечается, что в 2024 году каталонцы получили за победу в женском Суперкубке 25 тысяч евро при расходах на выезд в 75 тысяч евро – в нынешнем сезоне клуб, как ожидается, понесет еще большие убытки.
За победу в мужском Суперкубке Испании «Барселона» заработала 8 миллионов евро – почти в 291 раз больше, чем женская команда.
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