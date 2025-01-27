«Барса» одержала 15 разгромных побед в 32 матчах сезона, включая две в класико. Команда Флика забила 101 гол
«Барселона» одержала 15-ю крупную победу в 32 играх сезона.
Сегодня команда Ханса-Дитера Флика дома разгромила «Валенсию» (7:1) в 21-м туре Ла Лиги.
Всего в 32 матчах сезона сине-гранатовые забили 101 гол – более 3 мячей в среднем за игру.
В нынешнем сезоне у «Барселоны» 15 разгромных побед – дважды над «Реалом» (4:0, 5:2), над «Вальядолидом» (7:0), «Жироной» (4:1), «Вильярреалом» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавесом» (3:0), «Севильей» (5:1), «Баварией» (4:1), «Црвеной Звездой» (5:2), «Брестом» (3:0), «Мальоркой» (5:1), «Барбастро» (4:0) и «Бетисом» (5:1) и «Валенсией» (7:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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