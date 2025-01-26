«Барса» разгромила «Реал» со счетом 5:0 и взяла женский Суперкубок Испании. «Блауграна» выиграла трофей в 4-й раз подряд
«Барселона» разгромила «Реал» в финале женского Суперкубка Испании.
Решающий матч турнира четырех проходил в Леганесе и завершился победой каталонского клуба со счетом 5:0.
В первом тайме дубль сделала Эва Пайор, еще один мяч забила Каролина Хансен. После перерыва по голу на счету Патриции Гихарро и Алексии Путельяс.
«Барселона», действующий чемпион Испании, стала обладателем трофея в четвертый раз подряд и в пятый раз за последние шесть лет, когда турнир проводится в современном формате.
«Суперкубок Испании в стране, где не уважают женщин? Не могу этого представить». Футболистка «Барсы» Гихарро против проведения турнира в Саудовской Аравии
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
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