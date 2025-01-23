НФЛ. Плей-офф. «Филадельфия» сыграет с «Вашингтоном», «Канзас-Сити» против «Баффало»
26 и 27 января пройдут финалы конференций в плей-офф НФЛ.
Плей-офф
Финал конференций
26 января
Филадельфия – Вашингтон – 23.00
27 января
Канзас-Сити – Баффало – 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
Катастрофа «Детройта», те же «Чифс», и все решают потери мяча. Что мы увидели в дивизионном раунде плей-офф НФЛ
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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