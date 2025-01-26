❄️ Кубок мира. Лагрейд победил в гонке преследования, Тарьей Бо – 2-й, Джакомель – 3-й, Йоханнес Бо – 6-й

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд выиграл пасьют на Кубке мира в Антхольце.

Кубок мира по биатлону-2024/25 6-й этап Антхольц, Италия Мужчины Гонка преследования 1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29.53,0 (0) 2. Тарьей Бо (Норвегия) – 18,9 (1) 3. Томмазо Джакомель (Италия) – 24,0 (2) 4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 39,0 (1) 5. Яков Фак (Словения) – 46,9 (1) 6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 47,9 (3) 7. Эрик Перро (Франция) – 1.29,4 (2) 8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.32,2 (1) 9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.48,7 (2) 10. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.57,2 (2) 11. Филипп Хорн (Германия) – 2.07,9 (3) 12. Антонин Гигонна (Франция) – 2.12,2 (1) 13. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2.14,5 (6)... 17. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.23,6 (4)