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❄️ Кубок мира. Лагрейд победил в гонке преследования, Тарьей Бо – 2-й, Джакомель – 3-й, Йоханнес Бо – 6-й

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд выиграл пасьют на Кубке мира в Антхольце.

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап

Антхольц, Италия

Мужчины

Гонка преследования

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29.53,0 (0)

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 18,9 (1)

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 24,0 (2)

4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 39,0 (1)

5. Яков Фак (Словения) – 46,9 (1)

6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 47,9 (3)

7. Эрик Перро (Франция) – 1.29,4 (2)

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.32,2 (1)

9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.48,7 (2)

10. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.57,2 (2)

11. Филипп Хорн (Германия) – 2.07,9 (3)

12. Антонин Гигонна (Франция) – 2.12,2 (1)

13. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2.14,5 (6)...

17. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.23,6 (4)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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