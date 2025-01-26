❄️ Кубок мира. Лагрейд победил в гонке преследования, Тарьей Бо – 2-й, Джакомель – 3-й, Йоханнес Бо – 6-й
Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд выиграл пасьют на Кубке мира в Антхольце.
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап
Антхольц, Италия
Мужчины
Гонка преследования
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29.53,0 (0)
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 18,9 (1)
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 24,0 (2)
4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 39,0 (1)
5. Яков Фак (Словения) – 46,9 (1)
6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 47,9 (3)
7. Эрик Перро (Франция) – 1.29,4 (2)
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.32,2 (1)
9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.48,7 (2)
10. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.57,2 (2)
11. Филипп Хорн (Германия) – 2.07,9 (3)
12. Антонин Гигонна (Франция) – 2.12,2 (1)
13. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2.14,5 (6)...
17. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.23,6 (4)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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