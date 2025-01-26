Шапи может перейти в «Канзас-Сити» из «Ариса»

Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в США.

«Канзас-Сити » близок к покупке вингера «Ариса ». Клуб МЛС также близок к трансферу Ману Гарсии из греческого клуба. Ожидается, что за двоих игроков «Арис» получит 5 млн долларов.

Как отмечает журналист Элиас Каллонас, трансфер Гарсии согласован, а детали включения в сделку Шапи еще предстоит доработать.

Статистику Шапи можно изучить здесь .