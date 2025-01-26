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Дикиджи пропустит чемпионат Петербурга из-за последствий травмы

Фигурист Владислав Дикиджи пропустит чемпионат Санкт‑Петербурга из-за последствий травмы, полученной перед прыжковым турниром.

Об этом сообщил тренер спортсмена Олег Татауров. Чемпионат Петербурга состоится 1–2 февраля, чемпионат по прыжкам проходил 18–19 января.

«Владислав пропустит чемпионат Санкт‑Петербурга. Можно сказать, что из‑за травмы ноги. Было мало времени на восстановление и подготовку к турниру. А на носу еще финал Гран‑при России, поэтому решили пропустить, так как можем не успеть подготовиться. Влад перед прыжковым турниром дернул ягодичную мышцу, но ничего серьезного нет», – сказал Татауров.

Дикиджи в текущем сезоне завоевал золото чемпионата России в одиночном катании и серебро в личном турнире чемпионата страны по прыжкам.

Финал Гран‑при России пройдет 13–16 февраля.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
травмы
logoсборная России
мужское катание
Олег Татауров
logoВладислав Дикиджи
чемпионат Санкт-Петербурга
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