У Роналду 12 голов в 9 последних играх за «Аль-Наср» и Португалию. 39-летний форвард не забил только в одном матче за 2,5 месяца

Криштиану Роналду забил 4 гола за 4 матча в 2025 году.

39-летний нападающий «Аль-Насра » отличился в игре с «Аль-Фатехом » (3:1) в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Начиная с 15 ноября португалец провел 9 матчей в составе клуба и сборной и забил 12 голов (в том числе сделал 4 дубля). Забить не удалось только «Аль-Таавуну» (1:1) 17 января.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь .