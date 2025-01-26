У Роналду 12 голов в 9 последних играх за «Аль-Наср» и Португалию. 39-летний форвард не забил только в одном матче за 2,5 месяца
Криштиану Роналду забил 4 гола за 4 матча в 2025 году.
39-летний нападающий «Аль-Насра» отличился в игре с «Аль-Фатехом» (3:1) в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Начиная с 15 ноября португалец провел 9 матчей в составе клуба и сборной и забил 12 голов (в том числе сделал 4 дубля). Забить не удалось только «Аль-Таавуну» (1:1) 17 января.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем