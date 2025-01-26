Роналду забил 920-й гол в карьере – в матче с «Аль-Фатехом». Его второй мяч отменили после ВАР
Криштиану Роналду забил в матче с «Аль-Фатехом».
Нападающий «Аль-Насра» отличился после передачи Садьо Мане на 88-й минуте матча 17-го тура (3:1). На 6-й добавленной ко 2-му тайму минуте Роналду вновь забил, но гол был отменен после вмешательства ВАР.
Это 920-й гол в карьере Криштиану. На клубном уровне португалец забил 785 мячей, в составе сборной – 135.
Подробную статистику 39-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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