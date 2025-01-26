❄️ Лыжи. Кубок России. Терентьева выиграла классическую «разделку» на 10 км, Сорина – 2-я, Каличева – 3-я
Наталья Терентьева выиграла классическую «разделку» на Кубке России по лыжам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап
Ижевск
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Наталья Терентьева – 28.54,1
2. Татьяна Сорина – 4,1
3. Арина Каличева – 15,8
4. Дарья Непряева – 33,9
5. Елизавета Шалабода – 37,3
6. Екатерина Смирнова – 42,5
7. Лидия Горбунова – 42,6
8. Евгения Крупицкая – 46,5
9. Елизавета Маслакова – 54,1
10. Дарья Канева – 54,5
11. Ольга Сергеева – 1.03,4...
15. Лариса Рясина – 1.36,7
16. Анастасия Фалеева – 1.36,9
17. Христина Мацокина – 1.40,3...
19. Алена Баранова – 1.51,0...
25. Алиса Жамбалова – 2.12,2
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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