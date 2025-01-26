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❄️ Лыжи. Кубок России. Терентьева выиграла классическую «разделку» на 10 км, Сорина – 2-я, Каличева – 3-я

Наталья Терентьева выиграла классическую «разделку» на Кубке России по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап

Ижевск

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Наталья Терентьева – 28.54,1

2. Татьяна Сорина – 4,1

3. Арина Каличева – 15,8

4. Дарья Непряева – 33,9

5. Елизавета Шалабода – 37,3

6. Екатерина Смирнова – 42,5

7. Лидия Горбунова – 42,6

8. Евгения Крупицкая – 46,5

9. Елизавета Маслакова – 54,1

10. Дарья Канева – 54,5

11. Ольга Сергеева – 1.03,4...

15. Лариса Рясина – 1.36,7

16. Анастасия Фалеева – 1.36,9

17. Христина Мацокина – 1.40,3...

19. Алена Баранова – 1.51,0...

25. Алиса Жамбалова – 2.12,2

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Арина Перевозчикова
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