Синнер второй год подряд выиграл Australian Open
Янник Синнер второй год подряд стал чемпионом Australian Open.
В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 6:3, 7:6(4), 6:3. Это 21-я победа подряд для итальянца.
23-летний Синнер выиграл третий «Большой шлем» – помимо Australian Open, в прошлом году он также победил на US Open.
Синнер стал 11-м игроком в Открытой эре, защитившим титул на этом турнире. Он первым после Рафаэля Надаля в 2005-2006 годах смог защитить первый же выигранный «Большой шлем».
Теперь у итальянца 19 титулов, а его баланс в финалах – 19:5.
👑 Янник Синнер! Проехался по Звереву и взял третий «Большой шлем» в карьере
Опубликовано: Алёна Майорова
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