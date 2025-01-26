Синнер второй год подряд выиграл Australian Open

Янник Синнер второй год подряд стал чемпионом Australian Open.

В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 6:3, 7:6(4), 6:3. Это 21-я победа подряд для итальянца.

23-летний Синнер выиграл третий «Большой шлем» – помимо Australian Open, в прошлом году он также победил на US Open.

Синнер стал 11-м игроком в Открытой эре, защитившим титул на этом турнире. Он первым после Рафаэля Надаля в 2005-2006 годах смог защитить первый же выигранный «Большой шлем».

Теперь у итальянца 19 титулов, а его баланс в финалах – 19:5.

👑 Янник Синнер! Проехался по Звереву и взял третий «Большой шлем» в карьере