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Пономарев о натурализации: «Сажать надо выдававших паспорта мигрантам. В Америке Трамп выгоняет всех к чертовой матери, и нам надо было – тогда ФИФА и УЕФА очухались бы: куда девать безработных?»

Владимир Пономарев раскритиковал раздачу паспортов РФ иностранным футболистам.

«Зенит» ранее продал имеющего гражданство России бразильца Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» за 20 миллионов евро. В июле 2023 года петербургскую команду покинул Малком, который также получил паспорт РФ. Но они оба оставались легионерами в Мир РПЛ, а получивший гражданство России защитник Дуглас Сантос перестал быть таковым.

«В целом раздача российских паспортов бразильским футболистам оказалась бессмысленной. Такие случаи снижают ценность гражданства РФ. Нужно давать гражданство тем, кто хотя бы знает русский язык.

У нас страна такая. В Америке сейчас Трамп выгоняет всех мигрантов к чертовой матери. А у нас открыты всем двери! Сажать надо было тех людей, которые выдавали паспорта мигрантам.

Когда ФИФА и УЕФА отстранили нас, нам нужно было объявлять форс-мажор и выгонять всех иностранцев к чертям. Вот тогда ФИФА и УЕФА очухались бы: куда девать безработных?

Вот это было бы здорово. Мы утерли бы всем носы! Но не догадались. Мы всего боимся, не только на футбольном уровне», – заявил бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Пономарев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
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