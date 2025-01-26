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⚡️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый масс-старт на 20 км, Андерсен – 2-й, Тенсет – 3-й, норвежцы заняли топ-6

Йоахннес Клэбо выиграл масс-старт на 20 км на лыжном Кубке мира в Энгадине.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап 

Энгадин, Швейцария

Мужчины

Масс-старт, 20 км, свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 53.02,8

2. Ивер Андерсен (Норвегия) – 1,3

3. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 1,9

4. Пол Гульберг (Норвегия) – 8,1

5. Мартин Мерк (Норвегия) – 8,9

6. Андреас Рее (Норвегия) – 8,9

7. Жюль Лапьер (Франция) – 14,1

8. Клеман Парисс (Франция) – 21,8

9. Уго Лапалю (Франция) – 27,4

10. Мика Фермойлен (Австрия) – 28,1

11. Михал Новак (Чехия) – 34,3

12. Йонас Бауманн (Германия) – 34,7

13. Фридрих Мох (Германия) – 35,3

14. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 36,5...

18. Ииво Нисканен (Финляндия) – 45,4...

24. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.32,9...

26. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.36,0...

34. Калле Халварссон (Швеция) – 2.20,6...

42. Йенс Бурман (Швеция) – 3.18,3

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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