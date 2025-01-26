⚡️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый масс-старт на 20 км, Андерсен – 2-й, Тенсет – 3-й, норвежцы заняли топ-6
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Энгадин, Швейцария
Мужчины
Масс-старт, 20 км, свободный стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 53.02,8
2. Ивер Андерсен (Норвегия) – 1,3
3. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 1,9
4. Пол Гульберг (Норвегия) – 8,1
5. Мартин Мерк (Норвегия) – 8,9
6. Андреас Рее (Норвегия) – 8,9
7. Жюль Лапьер (Франция) – 14,1
8. Клеман Парисс (Франция) – 21,8
9. Уго Лапалю (Франция) – 27,4
10. Мика Фермойлен (Австрия) – 28,1
11. Михал Новак (Чехия) – 34,3
12. Йонас Бауманн (Германия) – 34,7
13. Фридрих Мох (Германия) – 35,3
14. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 36,5...
18. Ииво Нисканен (Финляндия) – 45,4...
24. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.32,9...
26. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.36,0...
34. Калле Халварссон (Швеция) – 2.20,6...
42. Йенс Бурман (Швеция) – 3.18,3
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий