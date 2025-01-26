⚡️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый масс-старт на 20 км, Андерсен – 2-й, Тенсет – 3-й, норвежцы заняли топ-6

Йоахннес Клэбо выиграл масс-старт на 20 км на лыжном Кубке мира в Энгадине.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 5-й этап Энгадин, Швейцария Мужчины Масс-старт, 20 км, свободный стиль 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 53.02,8 2. Ивер Андерсен (Норвегия) – 1,3 3. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 1,9 4. Пол Гульберг (Норвегия) – 8,1 5. Мартин Мерк (Норвегия) – 8,9 6. Андреас Рее (Норвегия) – 8,9 7. Жюль Лапьер (Франция) – 14,1 8. Клеман Парисс (Франция) – 21,8 9. Уго Лапалю (Франция) – 27,4 10. Мика Фермойлен (Австрия) – 28,1 11. Михал Новак (Чехия) – 34,3 12. Йонас Бауманн (Германия) – 34,7 13. Фридрих Мох (Германия) – 35,3 14. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 36,5... 18. Ииво Нисканен (Финляндия) – 45,4... 24. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.32,9... 26. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.36,0... 34. Калле Халварссон (Швеция) – 2.20,6... 42. Йенс Бурман (Швеция) – 3.18,3