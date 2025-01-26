КХЛ. «Северсталь» победила «Сочи» по буллитам, «Нефтехимик» обыграл «Ладу», «Сибирь» уступила «Барысу» в овертайме
26 января прошли очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сочи» проиграл «Северстали» (3:4 Б), «Нефтехимик» победил «Ладу» (4:2), «Сибирь» уступила «Барысу» в овертайме (3:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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