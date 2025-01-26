Президент «Палмейраса» Лейла Перейра: «Жаль сексистов-критиков, говорящих, что я не разбираюсь в футболе. Я выиграла 7 трофеев за 3 года. Представьте, что было бы, если бы разбиралась?»

Президент «Палмейрас» Лейла Перейра высказалась о сексизме в футболе.

В 2021 году Перейра стала первой женщиной-президентом в истории «Палмейраса». За это время мужская команда выиграла семь трофеев, а женская – три, включая первый женский Кубок Либертадорес.

«Это очень успешная траектория как для меня, так и для женщин. Это источник вдохновения для девушек, которые хотят заниматься футболом.

Став президентом, я увидела много такого, чего не случилось бы, если бы я была мужчиной. В соцсетях я столкнулась с критикой. Я много пишу, как и многие президенты клубов, но меня критикуют за это. Уверена, это потому, что я женщина.

Они называют меня блогером, говорят, что я хочу казаться важнее клуба, но это не так. Это лишь средство общения с болельщиками.

Мне жаль тех сексистов-критиков, которые не уважают меня и говорят, что женщине нет места в футболе, что я в нем не разбираюсь. Я выиграла семь титулов за три года, чего не добился ни один мужчина.

Представьте, что было бы, если бы я разбиралась в футболе», – сказала президент «Палмейрас » Лейла Перейра.

Пресс-конференцию только для женщин организовала президент «Палмейрас» Лейла Перейра: «Хотим, чтобы мужчины почувствовали то, что мы чувствуем с рождения»