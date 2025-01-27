«Барса» забила 101 гол при Флике – в 32 играх сезона

«Барселона» преодолела отметку в 100 голов в текущем сезоне.

Команда Ханси Флика играет с «Валенсией» в 21-м туре Ла Лиги (7:1, второй тайм).

Шестой гол «Барселоны» в этом матче, забитый Робертом Левандовским, стал 100-м для каталонского клуба в нынешнем сезоне.

Команде достигла этой отметки за 32 матча – это второй результат в истории «Барсы».

Только команда Эленио Эрреры в сезоне-1958/1959 забила 100 мячей быстрее (31 матч).

Автогол Сесара Тарреги стал 101-м голом «Барсы» в нынешнем сезоне, который команда начала под руководством Ханса-Дитера Флика.