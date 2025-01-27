«Барса» забила 101 гол при Флике – в 32 играх сезона
«Барселона» преодолела отметку в 100 голов в текущем сезоне.
Команда Ханси Флика играет с «Валенсией» в 21-м туре Ла Лиги (7:1, второй тайм).
Шестой гол «Барселоны» в этом матче, забитый Робертом Левандовским, стал 100-м для каталонского клуба в нынешнем сезоне.
Команде достигла этой отметки за 32 матча – это второй результат в истории «Барсы».
Только команда Эленио Эрреры в сезоне-1958/1959 забила 100 мячей быстрее (31 матч).
Автогол Сесара Тарреги стал 101-м голом «Барсы» в нынешнем сезоне, который команда начала под руководством Ханса-Дитера Флика.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Педро Мартина
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