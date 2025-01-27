Барбашев против «Флориды»: 10-й подряд матч без голов, передача, 3 хита и «+1» за 18:15. У него 32 очка в 40 играх в сезоне
Иван Барбашев отметился результативной передачей в матче с «Флоридой».
Форвард «Вегаса» ассистировал Джеку Айкелу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (4:1).
На счету 29-летнего россиянина стало 32 (15+17) очка в 40 играх в текущем сезоне при полезности «+13».
Текущая безголевая серия – 10 матчей, после полученной в декабре травмы нападающий еще не забивал.
Сегодня Барбашев (18:15, 0:43 – в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и 3 силовыми приемами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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