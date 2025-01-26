❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 15 км, Большунов – 2-й, Вокуев – 3-й
Коростелев выиграл «разделку» на лыжном Кубке России в Ижевске, Большунов – 2-й.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап
Ижевск
Мужчины
15 км, раздельный старт, классический стиль
1. Савелий Коростелев – 37.09,8
2. Александр Большунов – 12,7
3. Ермил Вокуев – 21,9
4. Сергей Ардашев – 39,9
5. Евгений Семяшкин – 59,4
6. Илья Семиков – 1.11,6
7. Евгений Белов – 1.17,1
8. Иван Якимушкин – 1.25,3
9. Владислав Осипов – 1.27,8
10. Дмитрий Жуль – 1.31,3
11. Алексей Виценко – 1.38,6
12. Кирилл Кочегаров – 1.40,4
13. Виктор Жуль – 1.47,1
14. Иван Горбунов – 1.51,0
15. Антон Тимашов – 1.55,4
16. Даниил Муралеев – 2.01,2
17. Александр Ившин – 2.01,7
18. Александр Терентьев – 2.05,7
19. Алексей Червоткин – 2.06,0
20. Андрей Ларьков – 2.08,3
21. Сергей Волков – 2.09,9
22. Артем Мальцев – 2.17,5
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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