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❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 15 км, Большунов – 2-й, Вокуев – 3-й

Коростелев выиграл «разделку» на лыжном Кубке России в Ижевске, Большунов – 2-й.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап

Ижевск

Мужчины

15 км, раздельный старт, классический стиль

1. Савелий Коростелев – 37.09,8

2. Александр Большунов – 12,7

3. Ермил Вокуев – 21,9

4. Сергей Ардашев – 39,9

5. Евгений Семяшкин – 59,4

6. Илья Семиков – 1.11,6

7. Евгений Белов – 1.17,1

8. Иван Якимушкин – 1.25,3

9. Владислав Осипов – 1.27,8

10. Дмитрий Жуль – 1.31,3

11. Алексей Виценко – 1.38,6

12. Кирилл Кочегаров – 1.40,4

13. Виктор Жуль – 1.47,1

14. Иван Горбунов – 1.51,0

15. Антон Тимашов – 1.55,4

16. Даниил Муралеев – 2.01,2

17. Александр Ившин – 2.01,7

18. Александр Терентьев – 2.05,7

19. Алексей Червоткин – 2.06,0

20. Андрей Ларьков – 2.08,3

21. Сергей Волков – 2.09,9

22. Артем Мальцев – 2.17,5

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная России (лыжные гонки)
Данила Карпасюк
Илья Трегубов
logoИван Якимушкин
logoИлья Семиков
Алексей Виценко
Константин Тиунов
logoЕрмил Вокуев
logoЕвгений Белов
logoАртем Мальцев
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Андрей Феллер
logoАлександр Терентьев
logoАндрей Ларьков
Даниил Муралеев
Кирилл Кочегаров
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