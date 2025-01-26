«Тоттенхэм» дома уступил «Лестеру» ван Нистелроя, проигравшему в 7 турах АПЛ подряд. «Шпоры» больше месяца не побеждают в чемпионате и идут на 15-м месте

«Тоттенхэм» не может победить в АПЛ больше месяца.

Команда Энджа Постекоглу уступила на своем поле «Лестеру » (1:2) Руда ван Нистелроя , проигравшему 7 предшествующих матчей в чемпионате.

С начала зимы «шпоры» одержали лишь одну победу в лиге – над «Саутгемптоном» (5:0) 15 декабря. Также на этом отрезке у них две ничьих и восемь поражений.

«Тоттенхэм » после 23 игр в АПЛ идет на 15-м месте с 24 очками.