«Тоттенхэм» дома уступил «Лестеру» ван Нистелроя, проигравшему в 7 турах АПЛ подряд. «Шпоры» больше месяца не побеждают в чемпионате и идут на 15-м месте
«Тоттенхэм» не может победить в АПЛ больше месяца.
Команда Энджа Постекоглу уступила на своем поле «Лестеру» (1:2) Руда ван Нистелроя, проигравшему 7 предшествующих матчей в чемпионате.
С начала зимы «шпоры» одержали лишь одну победу в лиге – над «Саутгемптоном» (5:0) 15 декабря. Также на этом отрезке у них две ничьих и восемь поражений.
«Тоттенхэм» после 23 игр в АПЛ идет на 15-м месте с 24 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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