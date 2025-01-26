Гол Лисандро на 78-й принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Фулхэмом» – 1:0. Это был единственный удар «МЮ» в створ

«Манчестер Юнайтед» одолел «Фулхэм» (1:0) в гостях в 22-м туре АПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лисандро Мартинес на 78-й минуте открыл счет. Амад Диалло на 95-й укрепил преимущество «МЮ», но гол был отменен после видеопросмотра.

Гол Лисандро был забит после единственного удара «МЮ» в створ ворот соперника.

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